SEB pensionifondide valitsemistasude langetamisest: sellistele mõjutustele me ei allu

SEB varahalduse äriarendusjuht Peeter Schamardin ütles kommentaariks tänasele rahandusministeeriumi teatele pensionifondide valitsemistasude langetamisest, et tegu on otsusega, mis võib fondivalitseja ja kliendi vahel huvide konflikti tekitada.

"Valitsemistasu kaudu investeeringute mõjutamine võib mingil määral luua huvide konflikti fondivalitseja ning kliendi vahel ja see ei ole hea. SEB on seda meelt, et Eestisse investeerimine on seotud riskidega, mida suurematel turgudel sel määral ei esine, näiteks likviidsusrisk. Meil SEB-s on piisavalt heal tasemel riskijuhtimise ning huvide konfliktide välistamise praktikad, et mitte alluda sellistele mõjutustele ning investeeringute tegemisel lähtuda nüüd ja ka edaspidi ainult ühest – klientide huvidest," ütles Schamardin.

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile investeerimisfondide seaduse muudatused, millega vähendatakse II samba pensionifondide valitsemistasu piirmäära seniselt 2 protsendilt 1,2 protsendile.