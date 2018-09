SEB: põllumajandusettevõtted on tänavu aktiivselt laenu võtnud

„Aasta esimene pool on olnud ettevõtluses aktiivne. Märgid näitavad, et ettevõtjad suhtuvad positiivselt investeeringutesse. Ettevõtjatel on eesmärk tootmise lisandväärtust tõsta ja samas kulusid vähendada,“ sõnas SEB väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete segmendi juht Edward Rebane.

Kuna Eestis liiguvad tööjõukulud tõusujoones ja surve palgakasvule on endiselt suur, siis tekib üha suurem surve ka automatiseerimisele. „Tootmise ja teeninduse automatiseerimine on need teemad, millega panga poole viimasel ajal sagedamini pöördutakse, kuna ettevõtte omavahenditest antud arenduste rahastamiseks tavapäraselt ei piisa,“ lisas Rebane.

Automatiseerimine on märksõnaks just tootmisettevõtetes ja on tingitud tööjõu raskest kättesaadavusest ning seda probleemi kurdavad nii mitmedki ettevõtjad. Põllumajanduses oli aasta alguses näha suuremat investeerimislainet, kui SEB finantseeris uusi laenu- ja liisingulepinguid 15% suuremas mahus võrreldes eelmise aasta esimese poolega. Finantseeriti peamiselt uue tehnika ostu.

„Põllumehed ei osanud selle suve ilmastikutingimusi ette näha ning eks see võib hakata osaliselt mõjutama nende finantsseisu. Aasta teises pooles me nii palju investeeringuid selles sektoris uude tehnikasse kindlasti ei näe, samuti mitte järgmisel poolaastal,“ kommenteeris Rebane põllumajandussektori finantseerimisaktiivsust.