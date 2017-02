Täna avaldatud Nordic Outlook -prognoosis ennustavad SEBi analüütikud järgmiseks aastaks 3,1 protsendi suurust majanduskasvu, mis on sügisesest ennustusest 0,3 protsendipunkti kõrgem.

SEBi majandusanalüütiku MIhkel Nestori sõnul on mõõdetavad majandusnäitajad Eesti majanduskasvule praegu pigem soodsad.

"Kaua oodatud muutus saab olema investeeringute tõus," kommenteeris Nestor. "Eestis tehtud investeeringutes põhivarasse on traditsiooniliselt suurt osa täitnud riik, ehitades uusi teid ja hooneid. Oodataval Euroopa Liidu finantstoetuste aktiivsemal kasutamisel, kohalike omavalitsuste valimisaastal ja valitsuse kaval riiklike investeeringuid suurendada on lähiaastail majanduskasvule positiivne mõju."

"Erasektoris on jätkuva palgatõusu toel oodata kinnisvaraturu püsimist optimistlikus laines," lisas Nestor. "Et Eesti ettevõtete tootmisvahendite kasutatus on jõudnud kõrgeimale tasemele alates 2008. aastast, peavad ka nemad paratamatult investeeringutele mõtlema."

Tööturunäitajates hakkab Nestori sõnul peegelduma pikalt kestnud vastuolu ettevõtete sissetulekute ja palgakasvu vahel. "Ettevõtted, kes ei suuda kasvatada toodangu väärtust, peavad muutuma efektiivsemaks vői nad tõrjutakse turult välja," nentis Nestor.

Tööturgu mõjutab Eestis ka hoogu koguv töövõimereform. SEB prognoosib töötuse määra kasvu 2018. aastaks kaheksa protsendini. "Samas jääb nõudlus oskustega töötajate järele kõrgeks, mis sunnib palkasid kasvule," sõnas Nestor. "Eesti ettevõtete jaoks tähendab see vajadust olla veelgi ambitsioonikam, seda ka oma ärimudeli muutmisel."

Kaubanduspartnerite soodne olukord peaks SEBi prognoosi kohaselt Eesti ekspordil võimaldama lähiaastail kasvada ligi nelja protsendi suuruses aastases kasvutempos. Impordi kasv on aga Nestori sõnul hinnanguliselt veelgi kiirem.

Tänavu 2,6 protsendini küündiv inflatsioon kärbib SEBi hinnangul eratarbimise kasvu, kuid selle suurenemist on taas oodata järgmisel aastal, seda tulumaksureformi tõttu.