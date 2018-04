SEB: Rootsi kinnisvara- ja ehitusturu jahenemine on Eestisse jõudnud

Kuivõrd domineeriv on ekspordikasvus põlevkivi tähtsus, iseloomustab fakt, et kui mineraalsete toodete müük tõusis kahe kuuga 100 mln euro võrra, siis suuruselt järgmise panuse andnud metallide ja metalltootede eksport suurenes sama aja vältel kõigest 13 mln euro jagu. Täna USA ja Hiina vahelise tariifisõja keskmesse sattunud kaubagrupi eksporti vedas ennekõike just erinevate metallkonstruktsioonide jõudsam müük. Kaubandussõja võimaliku edasikanduva mõju valguses on ühelt poolt positiivne märkida, et metalltoodete eksport suurenes laiapõhjaliselt – nii Soome, Saksamaale kui isegi Araabia Ühendemiraatidesse. Teisalt näitab ekspordi kõrge hajutatus, et Eesti metallitööstuse turg on globaalne, mistõttu võib kaubavoogude ümbersuundumine ja tihenev konkurents mõjutada ka siinsete ettevõtete tulemusi.

Suuruselt kolmanda panuse Eesti ekspordi kasvu andis aasta alguses taimsete toodete kasvanud müük välismaale, mis tõusis võrreldes 2017. aasta esimese kahe kuuga 10 mln euro võrra. Peaasjalikult suurenes eksport teravilja müügi arvelt. Et teraviljade puhul on sarnaselt naftale või metallidele tegemist rahvusvahelisel turul kaubeldava toorainega, siis jõudsid Eesti põllumajandussaadused meie tavapäraste kaubanduspartneritega võrreldes üsna eksootilisse sihtkohta – Saudi-Araabiasse.

Samavõrra ehk 10 mln euro jagu tõusis vaadeldava perioodil veel ka masinate ja seadmete väljavedu. Kuigi suhtelisel skaalal mõõdetuna piirdus kasv 3%ga, on tõus siiski märkimisväärne, sest sisuliselt terve eelmise aasta vältel oli kaubagrupi eksport languses – põhjuseks ühe suure elektroonikatootja aina kahanev müük. Ettevõtte suur tähtsus Eesti koguekspordis mõjutas tugevalt ka statistikat ja näitas väliskaubanduse olukorda ehk halvemas valguses, kui see tegelikult oli. Nüüdseks näib põhi saavutatud olevat, sest tänavu veebruaris kasvas nii mehhaaniliste kui elektriseadmete eksport.

Kas palgakasv kahandab Eesti konkurentsivõimet?

Eesti peamised ekspordiartikleid vaadates, peame paratamatult nentima, et meie edukus välisturgudel ei põhine kahjuks unikaalsel oskusteabel ja ainulaadsetel toodetel, vaid pigem siinse tööjõu soodsal hinnal. Samas on keskmine palk näidanud jõudsat kasvutempot, mistõttu on ettevõtete tööjõukulud viimase kolme aasta jooksul suurenenud pea veerandi võrra. Seetõttu on süvenenud mure, et ilma tootlikkuse kasvuta on Eesti eksportijad kaotamas konkurentsivõimet.

Ühena hiljutistest analüüsidest käsitleb teemat Eesti Panga viimane majandusülevaade. Lihtne moodus siinsete eksportijate konkurentsivõime hindamiseks on ekspordikasvu kõrvutamine sama näitajaga Eestiga sarnastes riikides või võrdlus sihtturu impordi­nõudluse kasvuga. Küll näitab analüüs, et hinnang on üsnagi sõltuv võrdlusbaasist. Võrreldes Euroopa Liidu keskmise või teiste Kesk- ja Ida-Euroopa riikidega on Eesti eksport kasvanud viimastel aastatel aeglasemalt. Samas on Eesti eksporti mõjutanud ka mitmed üksiksündmused, nagu ühest suurettevõttest tulenev kommunikatsiooni­elektroonika väljaveo langus, nafta hinnast tingitud probleemid põlevkivitööstuses ja Venemaa sanktsioonid toiduainetele. Võrreldes Eesti ekspordi muutumist meie kaubanduspartnerite impordinõudlusega, oleme aga suutnud oma turuosa pigem igal aastal veidi suurendada.