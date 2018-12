SEB sõlmis Riigi Kinnisvaraga 40 miljoni eurose laenulepingu

„SEB-l on hea meel näha uut tugevat ettevõtet oma kliendiportfellis ning usume, et koostööga anname panuse RKAS-i edasisse arengusse," ütles SEB ettevõtete panganduse juht Artjom Sokolov.

Riigi Kinnisvara finantsjuht Andrus Ait lisas, et ettevõte hindab kõrgelt koostööpartneri paindlikkust. „On positiivne, et SEB panga näol on lisandunud tugev finantspartner, kes on valmis nägema kliendi vajaduste eri aspekte," ütles Ait.