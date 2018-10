SEB: Soome börs paistab ülejäänud Euroopast tugevam

Vähi selgitas, et kui ülejäänud Euroopa, mida iseloomustab näiteks Stoxx Europe 600, Saksamaa DAX või Suurbritannia FTSE, on alates kevadest olnud langustrendis, saavutas Soome HEX25 uue börsitipu veel alles hiljaaegu, augusti lõpus.

Vaadates tagasi viimasele suuremale börsilangusele, ütles Vähi, et Euroopa ei ole börsilangusest sugugi taastunud.

"Stoxx Europe 600 indeks kaupleb endiselt samas, 356–367 euro vahemikus, kuhu see pärast hinnalangust on peatuma jäänud. Kui üldse, siis võiks pigem öelda, et Soome börs paistab tervikuna tugevam kui ülejäänud Euroopa," hindas ta.

Allikas: Äripäev