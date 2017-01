Homme tutvustab SEB ajakirjanikele panga esimest digitaalset klienditeenindajat Aida.

„Aida eesmärk on kehastada innovatsiooni ning tõestada elava näitena, kuidas meie igapäevateenused saavad olema innovatiivsed. Üsna varsti hakkab Aida lahendama SEB Rootsi peakontoris rutiinseid IT-küsimusi ja klientide muresid. Selle muutusega toimub ühtlasi sujuvalt ka kogu pangateenuste platvormi muutus – kui Aida saab osaks meie meeskonnast, kes abistab kliente ööpäevaringselt, sõltumata ajavööndist ja asukohast, teatas SEB.

„Aida on loodud selleks, et selgitada välja ja lahendada klientide probleeme. Aida aitab kliente eelkõige rutiinsete päringutega: näiteks, kui internetipanga leping on blokeeritud, siis kuidas seda uuesti avada või näiteks tavapärase reisikindlustuse ostmisel," teatas pank.