Seda ei näe igapäev. Vaata kuidas näeb välja Putini eralennuk "lendav Kreml" seestpoolt. Isegi WC-potikaas on kullaga kaetud

Venemaa president kasutab neljamootorilist Iljušin Il-96-300PU mudelit. Presidendi lennumasinat kutsutakse ka lendavaks Kremliks. See peaks olema vastus USA presidendi Air Force One'ile.

Lennuk erineb oluliselt tsiviillennunduses kasutatavast IL-96'st. Lennukil on raketitõrjesüsteem, moodsad sideseadmed ja ka hästivarustatud veinikelder.

Lennuki sisekujundus on väga luksuslik, isegi WC-potikaas on kullatud.

President kohtus immuunsuspuudulikusega poisiga heategevusüritusel. President nägi üritusel Kaipkulovi filmitud filmi. Kaipkulovi sõnul oli Putini lennukikülastus nagu unistus.

„See on esmaklassiline lennuk, kus on au viibida,“ märkis ta.

Teismeline poiss sai istuda pilooditoolil ja külastada erinevaid lennuki ruume, ehkki igas ruumis ta oma uut kaamerat kasutada ei tohtinud.

Lennuki sisustuse valis välja Putin isiklikult. Ehk võib selle stiili kohta öelda neoklassitsistlik. Palju on kulda, toolid on heleda nahkkattega. Lennukis on võimlemisruum ja presidendile magamiseks lai kahekohaline voodi.

Vaata lennuki sisemusest pilte siit.