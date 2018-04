See number ei ole normaalne. Maailma koguvõlg tegi uue tippmargi

Maailma koguvõlg kasvas mullu neljandas kvartalis rekordilise 237 triljoni dollarini. Võlgu on enam kui 70 triljonit dollarit rohkem kui kümme aastat tagasi, selgub Institute of International Finance'i (IIF) analüüsist, vahendab Bloomberg.

Norras, Kanadas, Rootsis ja Hiinas ületas võlg kriisieelse taseme. Arenenud turgudest on kodumajapidamiste võlg suhtena majanduse kogutoodangusse kõigi aegade kõrgeimal tasemel Belgias, Kanadas, Prantsusmaal, Luksmeburgis, Norras, Rootsis ja Šveitsis. See võib osutuda ohtlikuks kui intressitasemed hakkavad tõusma. Arenenud maadest vaid Iirimaal ja Itaalial on kodumajapidamiste võlg alla 50 protsendi taseme suhtena majanduse kogutoodangusse.

Et maailma majandus on kasvanud, on see toonud koguvõla suhet majanduse kogutoodangusse alla juba viiendat kvartalit jutti. Suhtarvu näit ulatus 317,8 protsendini maailma majanduse kogutoodangust, olles neli protsendipunkti madalamal kõigi aegade kõrgeimast tasemest, mis püstitati 2016. aasta kolmandas kvartalis. Arenevatest maadest on kodumajapidamiste võlatase suhtena majandusse kõrge Lõuna-Koreas, kus see ulatab 94,6 protsendini.