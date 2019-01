See on kõige sagedasem tööd puudutav küsimus, mida inimesed guugeldavad

Eelmise aastal sisestasid inimesed tööga seoses Googlisse kõige sagedamini küsimuse „kuidas töölt lahkuda“, selgub Google Trendsi värsketest andmetest.

Marketwatch märgib, et need andmed kinnitavad USA valitsuse oma, millest ilmneb, et eelmisel aastal, täpsemalt maikuus kerkis tööst lahkumise määr rekordilisele tasemele alates 2001. aastast. Ning see on jätkuval suhteliselt kõrge.

Sarnaselt Eestile on ka USAs üks olulisem töölt lahkumise põhjus see, et kerge vaevaga on võimalik endale leida uus ja parem töö. Nii lahkutakse kõrgema palga või paremate töötingimuste saamiseks. Personaliotsingufirma Randstad küsitlusest selgus, et 82% USA töötajatest ootab sama tööandja juurde jäämisel palgatõusu. 60% küsitlustele vastanutest kinnitas, et kas on juba lahkunud või plaanivad seda teha otsese juhi tõttu.

Mida inimesed tööga seoses 2018. aastal kõige sagedamini guugeldasid?

Kuidas töölt lahkuda? Millise töö ma peaksin valima? Milline on kõige kõrgema palgaga töö? Kuidas tööpakkumisest keelduda? Kuidas tööd saada? Kuidas tööd leida? Kuidas tööpakkumisega nõustuda? Milline töö mulle sobib? Mida tööintervjuule selga panna? Kuidas kiiresti tööd saada?

Misiganes põhjusel ka tööst ei loobuta, tuleks enne lõplikku sammu kaaluda, kas oled ikka tegelikult valmis lahkuma. Küsi endalt, kas uus töö viib sind karjäärieesmärkidele lähemale.

„Raha on oluline, aga see ei tohiks olla ainus otsustav tegur,“ tõdeb Karjäärinõustaja Hallie Crawford. Parima tulemuse saamiseks võrdle ja analüüsi, millist rahulolu pakub praegune ja potentsiaalne uus töö. Samuti seda, kuidas sa saad oma oskusi ja teadmisi kõige paremini ära kasutada.