See polegi ulme. Kas tahate saada palka bitcoinides?

Sellise retoorilise küsimuse esitas BBC. Paljud räägivad bitcoinist, kuid vähestel on seda krüptoraha. Kuidas oleks saada palka krüptorahas?

Tuleval aastal saavad Jaapani internetifirma GMO Groupi töötajad seda omal nahal tunda. Nimelt saavad selle ettevõtte enam kui 4000 töötajat valida, kas nad tahavad saada osa oma palgast bitcoinides.

Kriitikute sõnul on see vaid reklaamitrikk ajal kui huvi selle finantstehnoloogia vastu pole olnud kunagi kõrgem kui praegu. Kuid sellega kaasnevad ka riskid. Läinud nädalal oli krüptorahale halvim alates 2013. aastast. Krüproraha kukkus järsult, kuid on juba läinud nädalasest kukkumist teinud tasa enam kui poole.

Kuid mida tähendab krüptorahas palga maksmine tööandjale ja töövõtjale?

Bitcoinis palga maksmine tähendab, et seda makstakse vastavalt kokkulepitud ajal kehtivale kursile. Numbriliselt on see lihtne. Kui bitcoin maksab 10 000 dollarit ja töötaja tahab saada tuhat dollarit palgast bitcoinides, saab töötaja 0,1 bitcoini.

Töötaja võib valida kohe palka saades bitcoini müügi. Kuid kui ta eelistab hoida krüptoraha päeva, nädala või aasta, siis võib krüptoraha hind nii tõusta kui langeda. Tuhat dollarit võib muutuda 5000 dollariks või eimillekski.

Mõnede arvamuste kohaselt muutuks palga saamine bitcionis sisuliselt hasartmängurluseks.

„Kui töötaja saab palga bitcoinis, saab ta sisuliselt palgaks lotopiletid,“ ütles INSEADi rahandusprofessor Massimo Massa. „See on nagu osalemine mängus.“

Töötajad peavad mõistma, et puudub garantii, et bitcoini hind tõuseb. Ta lisas, et bitcoinil puudub sisuline väärtus, millega seda võrrelda.

Krüptorahaplatvorm Bitwage, kus konverteeritakse palk automaatselt krüptorahaks, on saanud tänavu tuhandeid uusi kasutajaid.

„Paljud inimesed tahavad selles osaleda ja mõned tahavad saada kogu palga bitcoinides,“ ütles Bitwage'i asutaja Jonathan Chester.

Ettevõte on tänavu konverteerinud 20 000 kasutajale 30 miljonit dollarit palgaraha bitcoinideks. Kasutajaid on USAs, Euroopas, Ladina-Ameerikas kui ka Aasias ning nad töötavad Google'is, Facebookis, General Electricus, Philipsis, ÜROs kui ka USA mereväes.

Chester ütles, et tema konverteerib oma igakuisest palgast 15 protsenti bitcoini. Tema sõnul aitab regulaarne bitcoini ostmine üle saada kartusest, et ta ostab krüptoraha ühekordselt valel ajal. Sel teel saab teoreetiliselt vähendada volatiisusriski, kuna ühekordse ostmise asemel ostetakse krüptoraha aja jooksul.

Üheks põletavaks probleemiks bitcoinis palkade maksmisel ja saamisel on maksuküsimused. Olenemata sellest kus maailma nurgas saada palka bitcoinides, makstakse tavaliselt palgalt maksud palga saamise hetkel. Kuid bitcoini puhul tekib maksustamisel sarnane olukord aktsiaoptsioonidega, kuna bitcoini tõusu korral tekib kapitalikasvu maksustamise situatsioon.

Mõned krüptorahas toimetavad ettevõtted on maksnud töötajatele juba aastaid palka krüptorahades. Jaapani GMO tahab osaliselt palka bitcoinis panna inimesi mõtlema krüptorahandusele. Ettevõte on hiljuti hakanud tegelema nii krüptorahade kauplemise kui kaevandamisega. Kui inimesed saavad palka krüptorahas, on nad sunnitud saama otsese isikliku kogemuse bitcoiniga. See sunnib end harima krüptorahade osas, omandades krüptorahade kirjaoskuse.