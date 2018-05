Seeder: praegusel kujul tselluloositehase planeeringuga edasi minna ei saa

Isamaa ja Res Publica Liidu eestseisus teeb valitsusele ettepaneku kaaluda alternatiivseid lahendusi Tartu piirkonda plaanitava tselluloositehase praegusele eriplaneeringule, kirjutab ERRi uudisteportaal.

"Me teeme koalitsioonipartneritele ettepaneku vaadata oma senised otsused ümber. Kas seda peab tegema läbi eriplaneeringu lõpetamise, läbi planeeringu ala muutmise - need on juriidilis-tehnilised küsimused. Kuidas see lahendatakse, seda peab otsustama nüüd valitsus ilmselt riigihalduse ministri ettepanekul," ütles Seeder ERR-ile.

"Me saame ju kõik aru, et sellise vastuseisu puhul demokraatlikus riigis ühte tehast sinna ka ei paigutata," lisas ta.

IRLis on tselluloositehase teema tekitanud suuri sisepingeid. Hiljuti ründasid erakonnakaaslased keskkonnaminister Siim Kiislerit teravalt, kui viimane käis Tartus tehase asjus selgitusi jagamas. IRLi Tartumaa piirkonna juht Kaspar Kokk on tehase vastane ja on seda lausa "monstrumiks" tituleerinud, tema puhul on aga nähtud huvide konflikti, kuna mees on ka Pärnu sadama nõukogus. Sadam suure tõenäosusega kaotaks kaubamahtudes, kui tehas Lõuna-Eestisse ehitataks.