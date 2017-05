Seederi tühi lubadus. Riigikogu hääletas ühisdeklaratsioonid maha

Koalitsioon hääletas täna riigikogus maha reformierakonna poolt algatatud eelnõu, millega oleks taastatud abikaasadel võimalus esitada ühiseid tuludeklaratsioone. IRLi uus juht Helir-Valdor Seeder on varem väljendanud, et temagi soovib selle taastamist.

Reformierakonna poolt oli eelnõu ettekandjaks Aivar Sõerd, kes kirjeldas lühidalt muudatuse mõju:

„Maksu- ja Tolliameti andmetel esitati 2015. aasta tulude deklareerimisel ühisdeklaratsioone 13,4% - kokku 78 700 kõigist 590 000 esitatud tuludeklaratsioonist. Kui vaadata inimeste arvu, siis esitas ühisdeklaratsiooni 157 400 ehk 23,6% kõigist inimestest. Ja veel kord, seaduseelnõu muudatusel on positiivne mõju eelkõige neile abielupaaridele, kus tulu teenib vaid üks abikaasadest. Ja ühisdeklaratsiooni täiendava maksuvaba tulu taastamise mõju on eelnõu algatajate hinnangul 2018. aastal hinnanguliselt 11,9 miljonit eurot."

Sõerd lükkas täielikult ümber IRL-i esimehe täna ERR-ile antud kommentaari selle kohta, et antud eelnõu ei ole tehniliselt rakendatav. Selles kommentaaris ei olnud mitte ühtki põhjust, miks ta ei ole rakendatav.

„Ta on igal juhul tehniliselt rakendatav. Ja kui põhjuseks on see, et see kulu - 11,9 miljonit eurot - on alahinnatud, siis ma olen sellega nõus, see kulu võibki olla tegelikult tunduvalt suurem. Aga vähemalt selles kirjas, mis rahanduskomisjoni saadeti valitsuse nimel Rahandusministeeriumilt, seal ei ole mitte midagi öeldud selle mõju kohta - kas see 11,9 miljonit on õige, alahinnatud või ülehinnatud. Ma püüdsin täpsustada, ma saatsin rahandusministeeriumile nädal või rohkem tagasi kirja, kus ma ütlesin, et kuna te ei ole seda mõju summat käsitlenud, siis palun täpsustage, kas see on õige. Aga ma ei ole tänaseni sellele vastust saanud. Ma eile helistasin ja küsisin, et kuhu see vastus jäi. Mulle öeldi, et rahandusministeeriumi ametnikud on niivõrd hõivatud praegu nende maksumuudatustega, et kellelgi pole aega olnud seda summat täpsustada. Aga ma möönan, et see kulu võib olla suurem."

Koalitsiooni esindanud rahanduskomisjon liige Kalvi Kõva ütles, et komisjonis otsustati lükata eelnõu esimene lugemine tagasi. Selle poolt oli 6 ja vastu 5, erapooletuid oli 0.

Ta kirjeldas ka komisjonis toimunud debatti:

„See teema on väga oluline ja puudutab paljusid peresid. Küsiti, et kui palju ühisdeklaratsiooni esitajatest pole üldse tulu deklareerinud. Rahandusministeeriumi inimesed vastasid, et umbes 8500. Oli küsimus, et mis saab, kui üks abikaasa töötab kahe koha peal ja teine on kodus. Siis peab ütlema, et see on sellele perele rahaline kaotus. Nii et tõesti ka rahanduskomisjoni istungil möönati, et nendes teemades on küsimusi ja probleeme."

Hääletusel selguski, et Helir-Valdor Seederi üks lubadustest, kui ta IRLi juhiks sai, et ühisdeklaratsioonid tuleb taastada, osutus tühjaks jutuks. 43 riigikogu liiget oli eelnõu vastu, 30 hääletas deklaratsioonide taastamise poolt ning 14 saadikut otsustasid mitte hääletada.