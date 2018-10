Seekordne börsikukkumine üllatab haruldase kaasmõjuga

Seekord läks teisiti. Aktsiad kukkusid, kuid ka USA valitsuse võlakirjade hinnad langesid. Seetõttu tõusid võlaintressid, mida kauplejad tõlgendasid, et suurem volatiilsus (kõikumine) on alles ees.

„Võlakirjadesse ei tormanud turvalisust otsiv raha,“ ütles üks Bleakley Advisory Groupi investeerimisjuht Peter Boockvar CNBC-le. „See on tohutu muutus.“

Analüütikute sõnul võib selline ebatavaline muutus olla hoiatus, et suurem aktsiate kukkumine on alles ees. Investorid pole veel nii mures, et osta USA valitsuse pabereid.

USA 10-aastase võlakirja aastatootlus oli eile 3,19 protsenti. Alles kuu aja eest oli tootlus alla kolme protsendi. 30-aastase võlakirja aastatootlus kerkis 3,37 protsendini.

„Turgudel toimus midagi selle aastakümne jooksul väga haruldast,“ kirjutas ACG Analyticsi USA makrostrateegia juht Larry McDonalds. „Aktsiate ja võlakirjadel on üliharva positiivne korrelatsioon.“

Positiivne korrelatsioon tähendab, et hinnad liiguvad ühes rütmis.

„Valitsuse võlakirjad ei ole turvavara, kuna see on midagi müügiks,“ ütles B. Riley FRB peastrateeg Art Hogan. „Kahjuks paneb see teid otsima turvavara sealt kus seda tõusvate intresside ajal pole – kinnisvarafondidest, kommunaalmajanduse ja esmatarbekaupade ettevõtete aktsiatest. Parim kaitse on müüa raha saamiseks, mitte osta mingeid võlakirjade surrogaate.“