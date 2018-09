Segadus missugune: poekett Coop kandis luuletaja Contra pangakontole kogemata üle 200 000 euro

"Hoiatan, et kui tahate mulle naljapärast suuremat summat üle kanda, siis see ei lähe teil läbi," kirjutas Contra (kodanikuni Margus Konnula) oma Facebooki kontol.

Ta selgitas Delfile, et ülekanne tehti paari nädala eest. "Pandi lihtsalt vale kontonumber," nendib ta. Ta võttis poeketiga ise ühendust ja ütles, et tema võõrast raha ei taha.

"Selline summa - üle 204 000 euro, seda väga lihtne tagasi kanda ei ole. Et pangalimiit ju väiksem," rääkis ta.

Contra kontakteerus pangaga, et erakorraliselt võimaldataks nii suur tagasikanne. Ta ütleb muigamisi, et kui oleks käsitsi hakanud seal limiiti timmima ja hiigelsuuri summasid üle kandnud, paistnuks see väga kahtlane. Tea, et äkki tegeleb rahapesuga.