Šeikide pealetung: Gazpromi ähvardab Euroopa turul uus oht

Gazpromile võib Euroopa gaasiturul tekkida uus suur konkurent, kirjutab Reuters.

Nimelt teatasid Qatari võimud, et plaanib suurendada tootmist Qatari-Iraani piiril asuvas maailma suurimas gaasimaardlas.

Töö projekti kallal algab lähikuudel ja täisvõimsus plaanitakse saavutada 5-7 aastaga.

2005. aastal panid Qatari võimud gaasitootmise suurendamisele moratooriumi, kuid nüüd on otsustatud sellest loobuda. Esimese sammu tegi Iraan.

Qatar plaanib suunata maailmaturule 20 miljardit kuupmeetrit gaasi aastas. Senini on Lähis-Ida gaasitoodang suunatud peamiselt Aasiasse, kuid see turg on juba lepingutega aastaid ette täidetud, märgivad Fitchi analüütikud.

Aasiasse suunduvaid LNG tarneid on suurendanud USA, kus märtsis püstitati uus kildagaasi tootmisrekord. Suure pakkumise tõttu on LNG hind viimase kolme aastaga kaks korda kukkunud ning on juba Gazpromi lepingulise hinna tasemel, tõdes Sberbanki analüütik Valeri Nesterov.

LNG mõne partii hind on 180 dollarit 1000 kuupmeetri eest. Gazpromi keskmine hind Euroopasse on tänavu 171 dollarit 1000 kuupmeetri eest.

Qatari energeetikaminister Mohammed Saleh Al Sada kinnitas Economic Timesile antud intervjuus, et näeb uue turuna just Euroopa Liitu. „Euroopa on väga tähtis turg,“ kinnitas ta, lisades, et Qatar plaanib investeerida üle 5 miljardi naela Suurbritannia LNG terminalidesse.

Poola plaanib Qatarilt gaasi ostmist juba järgmisel kahel aastal kahekordistada: 1,2 miljardilt kuupmeetrilt 2,7 miljardile kuupmeetrini, tõdes Poola riikliku energeetikafirma PGNiG asejuht Macei Wozniak Viie aasta pärast plaanib Poola täielikult Venemaa gaasist loobuda ning asendada selle Norrast pärit gaasi ning LNG-ga. Gazpromiga sõlmitud leping lõpeb 2022. aastal ning seda ei ole riigil plaanis pikendada, kinnitati juba eelmisel aastal.