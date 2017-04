Seis on kena: kui palju on suurpangas eestimaalasi, kel on kontol üle 5000 euro

Raha Foto: Argo Ingver

Tänasel Kinnisvarafirmade Liidu konverentsil ütles Swedbanki portfellijuhtimise valdkonnajuht Urmas Simson, et nende pangas on enam kui 5000-eurose hoiuse mahuga erakliente 147 000. Laias laastus võib arvata, et Eestis on kokkuvõttes kaks korda enam selliseid inimesi.