Seitse audiitorfirma KPMG partnerit pidid ahistamise pärast lahkuma

Toimetas: Kaja Koovit RUS

Rahvusvaheline konsultatsiooni- ning audiitorfirma KPMG avaldas, et nelja aasta jooksul on seitse nende Suurbritannia üksuse partnerit pidanud lahkuma kohatu käitumise päras, mis hõlmab seksuaalset ahistamist ning töökiusu, vahendab Briti majandusleht Financial Times.