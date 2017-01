Seitse ELi liikmesriiki ei ole valmis euro kasutuselevõtuks

Foto: Andres Putting

Hakkab ilmselt ununema, et Euroopa Liidu seitse liikmesriiki, kes on ELiga ühinemisel võtnud kohustuse võtta kasutusele euro, pole seda senini teinud. Peapõhjus on see, et nad pole täitnud kõiki euro kasutuselevõtuks vajalikke tingimusi.