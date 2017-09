Seitse oskust, mis loovad eeldused unistuste töökoha saamiseks

OSKA uuringujuht Urve Mets rääkis Haridustehnoloogia konverentsil Edu EXEX 2017, millised on töötamise tulevikutrendid ja milliste oskustega inimesi lähitulevikus tööellu oodatakse.

Suurt osa tulevikutöödest ei oska me täna töödeks pidada või pole neid veel olemas. Juba praegu saab olemasoleva tehnoloogiaga automatiseerida vähemalt kolmandiku ulatuses tegevusi pea kolmveerandil ametikohtadel. „See aga ei tähenda, et töökohad kaovad, pigem tekivad juurde teistsuguseid oskusi nõudvad ametid. Selle asemel, et ennustada tuleviku töökohti, on tõepärasem hinnata võtmeoskusi, mida inimesed tuleviku töökohtadel vajavad," rääkis Mets.

Lähitulevikus, aga ka juba praegu, on soovitud töökoha saamise eeldus tugevad baas- ja võtmeoskused ning sobivad väärtushinnangud. „Kõrvuti kirja- ja arvutamisoskusega muutuvad üha olulisemaks digi- ja finantskirjaoskus, eri kultuuridest ja ühiskonna toimimisest aru saamine, oskus hinnata teavet kriitiliselt, olla koostöövalmis, aga ka oskus teavet edastada ning probleeme loovalt lahendada," selgitas Mets.

Mets tõi välja seitse kõige olulisemat oskust, mis tulevikus loovad eeldused unistuste töökoha saamiseks:

Oskus kasutada tehnoloogiat eesmärgipäraselt. Oluline on osata digitehnoloogiat efektiivselt rakendades leida vajalikele küsimustele vastused.

Oskus ja tahtmine pidevalt õppida. Uudishimu ja avatus õppimisele loovad baasi vajaliku töökogemuse kiireks omandamiseks.

Ülesannete ja probleemide loova lahendamise oskust ootavad eranditult kõik tööandjad igas valdkonnas.

Meeskonnatöö oskus. Edu saavutamiseks peab oskama erinevate inimestega koostööd teha, sh virtuaalset koostööd.

Suhtlemis- ja kommunikatsioonioskused. Julgus, selgelt väljendamise oskus ja põhjendatud arvamus muudavad edastatud info veenvaks.

Algoritmiline mõtlemine. Oluline on osata otsuste tagajärgi hinnata.

T-kujuline kompetentsus. Edukad on inimesed, kellel on süvateadmised vähemalt ühel alal ning oskus mõista ja omavahel siduda erinevaid distsipliine. Parim kombinatsioon on oma valdkonna spetsialist, kellel on sügavad erialased teadmised, ja arusaam erialasest IT valdkonnast.

Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi OSKA raames koostatakse ülevaateid tööturu olukorrast, tulevikuarengutest, tööjõu- ja oskuste vajadusest ning sellest tulenevast koolitusvajadusest.

Haridustehnoloogia konverents Edu EXEX 2017 toimus 14. septembril sündmuskeskuses SpaceX. Konverentsi partnerid on Microsoft, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.