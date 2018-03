Selgus aasta eksporditeo auhinna saaja

“Eksporditegu 2017” auhinna sai möödunud aasta silmapaistvate ekspordisaavutuste eest Saaremaal tegutsev laevaehitusettevõte Baltic Workboats.

“Baltic Workboatsi jäi meile eksportööridest silma just sellega, et on kasvatanud jooksvalt olulisel määral tehase töömahtu ja sõlminud koostööpartneritega eelmisel aastal mitmeid suuri ekspordilepinguid, mis mitte ainult ei räägi saarlaste heast laevaehituse kompetentsist, vaid tõstab kogu Eesti laevatööstuse maailmakaardile,” märkis auhinda üle andnud KredEx Krediidikinldustuse juhatuse liige Mariko Rukholm.

Oluliste eksporditehingutega möödunud aastal silma paistnud Baltic Workboats sõlmis 2017. aasta veebruaris Rootsi riigiga kokkuleppe Stockholmi piirkonnas opereeriva aluse ehitamiseks, mõni nädal enne seda aga Saksa politseiga kolme patrull-laeva tellimuse, kus kasutatakse Baltic Workboatsi välja arendatud uue generatsiooni keretüüpe. Samuti tarniti õlireostuslaev Bangladeshi ning jätkab koostööd ka oma varasemate lepingupartneritega - nt Kasahstani uurimislaeva ehitamiseks, Rootsi 100-meetrise praami ehitamiseks jne. Novembris andis ettevõte aga üle esimese USA turu jaoks väljaarendatud ja patenteeritud tüüpi laeva.

Baltic Workboatsi juhatuse liige Jüri Taal märkis, et saadud auhind on ettevõttele oluline tunnustus õige suunavaliku eest. “Saime eelmisel aastal oluliste ekspordikogemuste võrra rikkamaks ja näeme uutes välisturgudes enda jaoks suurt potentsiaali, mida kinnitab ka üha kasvav huvi meie poolt toodetud laevamudelite vastu. Samuti on olnud meie jaoks olnud suur privileeg osaleda kõrgetasemelistel rahvusvahelistel laevanduskonverentsidel, mis näitab kutsujate teadlikkust Eesti kõrgest laevaehituse kompetentsist ja kvaliteedist, mida maailmaga jagada,” tõi Taal välja.

Alates 2014. aastast annab KredEx Krediidikindlustus üle eksporditeo auhinda, millega tunnustab Eesti ettevõtteid või tööstusharusid, mis säilitavad ja kasvatavad ekspordimahte ning on olnud edukad uute turgude leidmisel. Varasemalt on auhinnaga pärjatud ettevõtet Harju Elekter, Eesti puitmajade tootjaid ja AS-i E-Piim.

KredEx Krediidikindlustus pakub eksportijatele võimalust kindlustada oma äri laekumata arvetest tulenevate kahjude vastu. Möödunud aastal kindlustas ettevõte tehinguid 61 riigis enam kui 4200 erineva ostja vastu, keda on võrreldes varasema aastaga 11% võrra enam. Ka tänavune eksporditeo auhinna saaja Baltic Workboats kasutab erinevate suurte tehingute kindlustamiseks KredEx Krediidikindlustuse teenuseid ja on võtnud laienemiseks SA KredEx-ilt ekspordilaenu ning käendust pangagarantiile.