Selgus Eesti pankades pestud musta raha tegelik ulatus. Venemaalt tuli miljardeid eurosid seniarvatust rohkem

Rahapesu andmebüroo aastaraamatust selgub, et alates 2011. aastast Eestit läbinud musta raha voog on seni arvatust ulatuslikumgi. Skeeme oli mitmeid ja selgunud on, et Eestit kasutati ühe skeemiga lausa 7,3 miljardi euro ulatuses Vene raha pesemiseks.

"Venemaa on kehtestanud raha vaba liikumise piirangud väljapoole sealset finantssüsteemi. Seetõttu on Venemaa ettevõtjad otsinud alternatiivseid lahendusi raha kandmiseks Euroopasse. Lisaks meedias kajastatud peegeltehingutele, mis tõid Deutsche Bankile suured trahvid, kasutati ka lihtsamat skeemi," seisab rahapesu andmebüroo aastaraamatus. Nimelt kanti maksete väärtpaberitehinguga Venemaalt Eesti pankades avatud mitteresidentide kontodele Venemaa aktsiaid ja võlakirju. Need realiseeriti siinse finantssüsteemi kaudu ning realiseerimisest saadud raha kanti siin kontosid omanud mitteresidentidele. Alates 2012. aastast realiseeriti Eesti finantssüsteemi kaudu Venemaalt pärit väärtpabereid enam kui 7,3 miljardi euro ulatuses. Saadud raha kanti edasi kümnetesse jurisdiktsioonidesse ning tuhandetele firmadele eri kaupade ja teenuste eest. Soetatud kaupade (kui neid reaalselt üldse soetati) edasine saatus on ebaselge nagu ka informatsioon, mis vahenditest soetati väärtpaberid, mis algselt Eestisse kanti. Aseri rahapesuskeem - 2012-2015 sügis