Selgus Eesti parim õpilasfirma 2017: biokompostereid tootev Festera Hugo Treffneri Gümnaasiumist

Eesti parimaks õpilasfirmaks 2017 valiti Hugo Treffneri gümnaasiumi noorte ettevõte Festera, mis toodab biojäätmeid lagundavaid prügikaste.

Eesti parim õpilasfirma on ÕF Festera koosseisus Kevin Reisenbuk, Joonatan Oras, Sandra Võsaste ja Kris-Robin Sirge. Noored toodavad prügikaste, mis lagundavad mikroobide, küttekeha ja ventilatsiooni abil biojäätmeid. Protsess on 10 korda kiirem kui tavaliselt, lisaks tekib väärtuslik kompost. Õpilasfirma juhendaja on Ülle Seevri.

Teise koha pälvis Vanalinna Hariduskolleegiumi õpilasfirma Leivapoisid, kes toodavad vanaemade retsepti järgi leivasuppi, millest on sündinud hästi disainitud ja pakendatud toode, mis on jõudnud juba ka poelettidele. Meeskonda kuuluvad Romet Esko, Raul Eskol, Mark Sagar ja Julius Tarand, juhendaja Kristel Rannaääre.

Kolmanda koha võitis kunstnike töid vahendava veebikeskkonna loonud ÕF Crufty Tallinna Reaalkoolist. Kolmeliikmelisse firmasse kuuluvad Melanie Rannula, Alexsanda Kruusberg, Karmen Markov, juhendaja Ene Saar.

Aasta ettevõtlusõpetajaks 2017 sai Põlva Gümnaasiumi ja Põlva Kooli ettevõtlusõpetaja Kaia Tamm, kes on sealses kogukonnas väga aktiivne ja tubli ettevõtlusõppe eestvedaja. Tänavu võitis tema juhendatud minfirma (7. klassi õpilased) Eesti parima minifirma tiitli ja üks tema 12-st õpilasfirmast oli täna ka õpilasfirmade võistluse finalistide hulgas.

Elutööpreemia pälvis Helena Kudre Värska Gümnaasiumist, kes on Setumaa ettevõtlusõppe mõistus, au ja süda.

Coca-Cola eripreemia pälvis õpilasfirma Portwa Tallinna 21. Koolist, kes jagab samu väärtusi Coca-Colaga, milleks on ehtsus, meeskonnatöö ja koos klientidega võitmine. Õpilasfirma Portwa toodab eridisainiga rahakotte. Õpilasfirmat juhendas Epp Vodja.

Ettevõtlusõppe programm Edu ja Tegu andis välja oma eripreemia õpilasfirmale, kes nutikat probleemilahendust pakkudes tõmbab Eesti liikuma. Selle preemia pälvis ÕF Music to Your Life Tallinna Linnamäe Vene Lütseumist. Ettevõtet juhendas Evgeniya Zolotareva.

Innove tulevikupotentsiaali preemia võitis Crufty Tallinna Reaalkoolist, kellel on potentsiaali jõuda ka maailmaturule. Juhendaja Ene Saar.

Manpower tunnustas õpilasfirmat, kelle õppeprotsess on olnud suurim. Auhinna „Ready for Work“ pälvis Nõo Reaalgümnaasiumi õpilasfirma NOVA, kes pakub vanuritele arvutiõpet. Neid juhendas Svetlana Keisk.

Viking Line’i eripreemia pälvis Auhinna õpilasfirma Cocopop, kuhu kuuluvad Tallinna Reaalkooli, Tallinna 32. Keskkooli, Rocca al Mare Kooli õpilased, kelle juhendaja oli Ene Saar.

Rahva lemmikuks sai Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi šokolaaditrühvleid tootev õpilasfirma Shococo, kes kogus üle veebihääletuses üle 1200 poolthääle.