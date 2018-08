Selgus käes: Boroditš hakkab TLT juhina teenima rohkem kui president

Täna alustas Tallinna Linnatranspordi ASi juhatuse esimehena tööd Deniss Boroditš, kelle brutopalk hakkab olema 6500 eurot.

“Tallinna ühistransport peab olema kiire, uuenev ja usaldusväärne,” ütles Boroditš täna ametisse astudes. “Esimene ülesanne on usalduse taastamine, mis on skandaalides kahjustada saanud ja kipub häid uudiseid varjutama.” Kuid usalduse taastamist varjutab asjaolu, et nii Boroditš kui TLT nõukogu esimees Kalle Klandorf keerutasid pikalt uue juhi palga ümber. Salatsemist taunisid ka teised poliitikud.

Näiteks väitis Kalle Klandorf eelmisel nädalal, et ei saa Boroditši palganumbrit avaldada, sest leping pole veel sõlmitud. Samas pärast lepingu sõlmimist ütles Klandorf Ärilehele, et tema ei saa seda numbrit endiselt öelda, seda saab teha ainult palga saaja ehk Boroditš ise.

Veiderdamine jätkus aga ka Deniss Boroditši poolt, kes väitis, et tema lepingus konfidentsiaalsuse punkt, mis ei luba tal lepingu detailidest rääkida. "Palgast võin niipalju öelda, et selle suurus on Tallinna Volikogu poolt kehtestatud palgavahemikus. Samuti võin kinnitada, et see on oluliselt väiksem kui sama suurtel riigi äriühingu juhtidel," ütles Boroditš Ärilehele eelmisel nädalal. Eelmine TLT juht Enno Tamm sai põhipalgana 5500 eurot.