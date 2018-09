Selgus Omniva uus juht

Eesti Posti nõukogu esimehe Bo Henrikssoni sõnul rääkis Arumeele kasuks selge nägemus ettevõtte strateegiast ja tulevikusuundadest, samuti valdkonna väga hea tundmine ning tugev kogemus suurettevõtte juhtimisel. „Ansi on näidanud ennast tugeva liidrina ja hea inimeste juhina. Usun, et tema juhtimisel saavutab ettevõte oma eesmärgid,“ ütles Henriksson.

Ansi Arumeel töötab Omnivas alates 2006. aastast, mil alustas ettevõttes tööd logistikavaldkonna arendusjuhina. Järgnevatel aastatel on ta juhtinud ettevõtte logistikaäri ning olnud alates 2013. aastast kontserni juhatuse liige. Arumeel on kandnud olulist rolli Omniva pakiautomaatide turule toomisel ja võrgustiku rajamisel, ettevõtte Baltikumi laienemisel, kontserni pakiäri kasvatamisel, regiooni kaasaegseima logistikakeskuse rajamisel ja paljudes teistes ettevõtte jaoks märgiliste eesmärkide saavutamisel. Enne Omnivasse tulekut on Arumeel töötanud Silberautos ning Schenkeris.

Arumeelel on magistrikraadid Göteborgi Chalmersi Tehnikaülikoolist transpordi- ja logistikajuhtimise erialal ning Riia Stockholm School of Economics’ist strateegilise juhtimise erialal, bakalaureusekraadi omandas ta Tallinna Tehnikaülikoolist transporditehnika erialal.

Avalik konkurss AS-i Eesti Post juhatuse esimehe kohale kuulutati välja augusti lõpus seoses eelmise juhi tagasi kutsumisega kevadel.