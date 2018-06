Selgus riik, kuhu rahvusvahelised talendid oleksid töö nimel valmis kolima. Kus asub Eesti?

Rahvusvahelisest uuringust, milles osales 366 139 töötajat ja 6180 värbamiskonsultanti 197-st erinevast riigist, selgus, et riik, kus maailma talendid enim töötada sooviksid, on USA. Eesti ei ole oma edetabelikohta nelja aastaga parandanud.

Värskest Decoding Global Talent 2018 uuringust selgus, et riik kuhu töötajad üle maailma enim sooviksid tööle minna, on Ameerika Ühendriigid. Eurooplased valisid ihaldusväärseimaks sihtriigiks Saksamaa, mis möödus rahvusvahelises pingereas Suurbritanniast. Lisaks selgus, et soov töötada välismaal on üldjoontes vähenenud ning et Leedu on möödunud Eestist maailma ihaldusväärseimate sihtriikide edetabelis.

Väljakutsed rahvusvahelisel tööturul

Automatiseerimisest ja tehnoloogia arengust tulenevalt on ametikohad muutumas ning kasvamas vajadus digitaalsete oskuste järele. Lisaks avaldavad tööturule survet demograafilised muutused. Suur osa tööealisest elanikkonnast on tööturult väljumas, kuid noorematel generatsioonidel puuduvad vanemate põlvkondade teadmised ja kogemused. Samuti ei ole noored nõus mitmeid traditsioonilisi töid üle võtma - nende ootused tööturule on lihtsalt liiga erinevad.