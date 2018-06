Selgus Venemaa osa naftatoodangu suurendamises

Venemaa osa OPECi ning kartelli mitte kuuluvate riikide naftatootmise suurendamises võib olla umbes 200 000 barrelit päevast, kinnitas Venemaa energeetikaminister Aleksander Novak Interfaxile.

Saudi Araabia energeetikaminister Khalid Al-Falih aga märkis, et üldine toodangu suurendamise saab olema pigem miljon barrelit päevas, mitte aga 600 000 barrelit. Varem on ta öelnud, et juhul kui tootmist suurendatakse miljoni barreli võrra ööpäevas, siis OPECi faktiline tootmine kasvab tõenäoliselt 600 000 barreli võrra.

OPECi ning mitte kartelli kuuluvate riikide liidrid leppisid sel nädalavahetusel kokku, et 1.juulist suurendatakse naftatootmist, et kiiret hinnatõusu ohjeldada.

Omaani energeetikaminister Mohammed bin Hamad Al Rumhy ütles, et tootmise suurendamine miljoni barreli võrra ööpäevas võib võtta kuni pool aastat.