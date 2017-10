Selgusid Järvamaa parimad ettevõtted

Järvamaa parim suurettevõte on AS Konesko, keskmise suurusega ettevõtete hulgas tunnistati võitjaks OÜ Verston Ehitus, aasta väikeettevõtteks kuulutati OÜ Mägede, eduka noore ettevõtja tiitli sai Karela Transport OÜ, aasta turismitegija on 40. Türi lillelaat ja Järvamaa sõbraks kuulutati OÜ Estonia.

Sajandi investeeringu eripreemia sai Stora Enso Eesti AS Imavere saeveski, mis on Imavere tööstusküla vundamendiks olevasse saetööstusesse investeerinud aastate jooksul üle 100 miljoni euro.

Innuka vallutaja eripreemia anti Estomet OÜ-le, kes väga keerulises metallisektoris suutis juba esimese aastaga kinnitada väga tugevalt kanda ning näidata enam kui miljoni eurost müügitulu. Teerajaja eripreemia sai Põhjaka restoran ning toiduainetööstus ja pühendumise eripreemia Eesti Jalgrattamuuseumi rajaja Valdo Praust, kelle suureks kireks on peale jalgrataste ka ajalugu, Eesti tuhandeaastase teedevõrgu uurimine ning kes on ühtlasi Eesti üks parimaid mõisate eksperte.

Maavanem Alo Aasma sõnul on tänavuse ettevõtluskonkursi saak lausa aukartustäratav ning mitte ainult seetõttu, et maakonna suurimad ettevõtted on jätkuvalt väga häid tulemusi ning edasisi arenguplaane näitamas, vaid ka seetõttu, et tänavu esitati mitu kandidaati, kes on erinevates valdkondades juba esimese aastaga jõudnud maagilise miljoni euro suuruse käibeni. „Seda on ääretult suur heameel näha ja loodan, et see on inspireerivaks eeskujuks kõigile noortele ning neile, kelle peas või hinges ka ettevõtluspisik ikka pesitseb. „Hea idee, suure töö ja pühendumusega on Järvamaal jätkuvalt kõik võimalik,“ lisas maavanem.

Konkursile „Järvamaa parimade ettevõtted 2017“ esitati kokku 37 taotlust. Konkurssi korraldab Järva maavalitsus alates 2007. aastast ja selle eesmärgiks on tunnustada avalikult Järvamaal edukalt tegutsevaid äriühinguid ja silmapaistvaid isikuid, kelle tegevus ja eeskuju on enim mõjutanud Järvamaa elukeskkonda ja inimeste heaolu, suurendanud elanike tööhõivet, sissetulekuid ja maakonna tuntust, muutnud maakonda atraktiivsemaks selle elanikele, külastajatele, spetsialistidele, investoritele ning on aidanud kaasa maakonna positiivsele ja tasakaalustatud arengule.