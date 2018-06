Selgusid maailma kõige rikkamad perekonnad

1. Edetabeli esimesel kohal on perekond Walton, kelle varanduse suuruse on 151,5 miljardit dollarit. Neile kuulub maailma suurim jaekaubandusettevõte Walmart. Ettevõtte enam kui 12 000 kaupluse käive on 500 miljardit dollarit. Valdusfirmadele Walton Enterprises ja Walton Family Holdings Trust kuulub jaemüüjast pool. Siinkohal tasub meenutada, et USA ajakirjandus on korduvalt kirjutanud sellest, kuidas miljardeid kasumit teeniva ettevõtte töötajad peavad hakkamasaamiseks toetuma valitsuse abile ning toidutalongidele. Palgavaesusest on Ärileht kirjutanud siin. Selle aastas alguses teatas firma, et tõstab tänu USA maksureformile töötajate tunnipalka 2 dollari võrra 11 dollarini.

Impeeriumile pani aluse Sam Walton, kes ostis 1945. aastal oma esimese kaupluse. 1992. aastal, mil Sam Walton suri, sai firma oma kätesse vanim poeg Rob. 2016. aastal sai ettevõtte juhtohjad enda kätte Steuart Walton.

2. Edetabeli teisel kohal on perekond Koch. Firma Koch Industries omanike vara on kokku 98,7 miljardit dollarit. Vennad Frederick, Charles, David ja William pärisid isa Fredi nafta rafineerimisfirma. Võitlus firmas kontrolli saavutamise üle lõppes 1980-ndatel sellega, et Frederick ja Willliam lahkusid pereärist ning Charles ja David on kasvatanud ettevõttest 100 miljardi dollari suuruse käibega konglomeraadi. Oma osalust kontrollivad vennad läbi firma 1888 Management.

3. Esikolmiku lõpetab perekond Mars. Magusatootja ning lemmikloomahoolduse firma omanike vara suurus on 98,7 miljardit dollarit. Frank Marsi koolipoisina asutatud äri tuntakse enim tänu M&M-si, Milky Way ning Marsi šokolaadibatoonidele. Firma käive on enam kui 35 miljardit dollarit aastas

4. Neljandal kohal on kolme Belgia õlletootja perekonna ühisfirma, mille juured ulatuvad 14. sajandisse. Van Damme, De Spoelberchi ja De Meviuse prerekonna vara on kokku 54,1 miljardit dollarit.

5. Edetabeli viiendal kohal on Dumas’ perekond Hermese luksuskaupade firma teenitud 49,2 miljardi dollari suuruse varaga. 2010. aastal surnud Jean-Louis Dumas oli see, kes juba 1837. aastal alguse saanud äri globaalseks luksukaubagigandiks muutis.