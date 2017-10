Selgusid Putini kolm „rahakotti“

Uurivate ajakirjanike platvorm OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) uuris välja, et Venemaa presidendi Vladimir Putini lähiring kontrollib vähemalt 24 miljardit dollarit. Lisaks toob välja kolm nime, keda peetakse Putini „rahakottideks“, kirjutab Äripäev.

Eile õhtul avaldatud ülevaates keskendus OCCRP Putini sugulasele Mihhail Šelomovile. Ajakirjanikud selgitasid temaga vesteldes välja, et Šelomov ise pole teadlik kõigi ametlikult tema nimel oleva ettevõtte Aktsept varadest.

OCCRP jõudis järeldusele, et Putini perekonna liikmed, vanad sõbrad ning sõbrad, kellest on saanud pereliikmed, omavad vähemalt 24 miljardit dollarit. Enamik lähikondsetest on seotud gaasi- või naftatootmisega või löövad kaasa riigifirmades. Sellised tegelased on näiteks Juri Kovaltšuk, Gennadi Timtšenko, vennad Arkadi ja Boriss Rotenberg.

