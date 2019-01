Seli: no andke andeks, me teeksime Tallinna Sadama IPO seitsme miljoni asemel 7000 euroga ära

„Tallinna Sadama börsile viimine oli minu jaoks kuritegelik. See on Eesti inimestele näkku sülitamine!” ei varja Seli oma emotsioone.

„Kas teate, mis seal tehti? Ma märkisin ka mitmesaja tuhande eest aktsiaid, aga sain kuus tuhat aktsiat. Kui oleksin olnud Neinar Seli Inglismaalt või Soomest, oleksin saanud kolm-neli korda rohkem! Milline majandusminister teeb sellise emissiooni? Välisinvestorid naeravad selle üle! Nii kui see aktsia siis börsile tuli, võtsid nad kolme aasta dividendid kohe ühe päevaga välja. Ja see on piinlik,” põrutab ta.

„Kui räägime, et meie pensionifondid ei teeni pennigi, siis miks me teeme sellist asja? Oleme vananev ühiskond ja käitume oma rahvusliku kapitaliga selliselt,” lisab Seli.

Tagatipuks on Seli hämmastunud, miks maksti aktsiate börsile viimise teenuse eest nii palju miljoneid. „Ja siis teha seitsme miljoni euro eest selline IPO! No andke andeks, me teeksime teiega kahepeale 7000 euroga selle ära. Seitse miljonit! Mille eest ja kellele maksti?!”

