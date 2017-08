Selle aasta suurim kortermaja tormikahju on 22 000 eurot

Kahe viimase aasta suurim If Kindlustuses hüvitatud kortermaja tormikahju ulatub 22 000 euroni, kui tänavu aprillis sai Tallinnas asuva ühistu katus tugeva tuule tõttu kahjustada.

If Kindlustuse varakahjude grupijuhi Piret Jõhviku sõnul näitab möödunud nädalavahetuse äikesetorm ilmekalt, kui oluline on see, et lisaks korteritele oleks ühistul kindlustatud ka hoone.

"Kui kortermajal puudub kindlustus, tuleb näiteks tormis räsitud katuse remondikulud ühistul endal kanda. Just enne lähenevaid sügistorme tasuks mõelda, kas omavahenditest piisab ja kuidas kortermajaga toimunud õnnetuse korral kahjueelset olukorda taastada. Meil on näiteks ka kahe aasta tagune juhtum, kus tugev tuul kangutas kortermajal lahti katuse ja lennutas selle maja ette pargitud viiele sõiduautole. Kui ühistul on valitud lisaks vastutuskindlustuse kaitse, siis hüvitatakse ka sõidukitele tekkinud kahjud," ütles Jõhvik.

If Kindlustuse viimase kahe aasta statistika järgi on ühistutele kõige rohkem kahjusid põhjustanud veeavariid, tormid ja vandalism, nagu graffiti ja välisuste lõhkumine. Kõige suuremat rahalist kahju on tekitanud tulekahjud. Tänavune suurim kortermaja tulekahju ulatub 150 000 euroni.

"Kui kortermajas pole ühistut, siis tuleb korteriomanikel endal hea seista selle eest, et hoone ühiselt kindlustatud saaks," lisas Jõhvik.

Korteriühistu varakindlustusega on kindlustuskaitse all ühistu vara, mis kuulub kõigile korteriomanikele ühiselt nagu näiteks katus, trepikoda, torustik , elektrisüsteemid, kandvad seinad, vahelaed, liftid, keldrid, rõdud, aknad ning kütte-, ventilatsiooni- ja signalisatsioonisüsteemid. Vastutuskindlustuse kaitse olemasolul hüvitatakse ka teistele isikutele, näiteks naabermajad, jalakäijad ja korteriomanikud, tekkinud kahjud.

Keskmine kortermajale tekkinud tormikahju on 5000 eurot.

Möödunud aastal sai If Kindlustus korteriühistutelt kokku 267 kahjunõuet, kõige rohkem Harjumaalt (176), Ida-Virumaalt (41), Tartumaalt (15) ja Pärnumaalt (11). Tänavu on ühistud Ifile kahjudest teatanud 115 korral, neist tugevast tuulest tingitud tormikahjudest viiel korral.