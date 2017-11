Selleks aastaks sügavat miinust prognoosinud Nordica loodab tänavu kasumisse jõuda

Täpselt kaks aastat tagasi tegevust alustanud Eesti riiklik lennuettevõte Nordic Aviation Group AS (NAG) avaldab ootuse jõuda kasumisse juba sellel aastal. Lennufirma on kasvanud jõudsalt nii kodu- kui ka välisturgudel, opereerides 16 lennukiga rohkem kui 30 sihtkoha vahel ja omades lisaks Tallinnale baase mitmes Põhja-Euroopa riigis. Selle aasta jooksvad majandustulemused on oodatust paremad ja ettevõte kinnitusel lõpetatakse 2017 aasta plusspoolel, teatas ettevõte.

Nordica juhatuse esimees Jaan Tamm ütles, et ettevõtte korservatiivne lähenemine majandustulemuste prognoosimisele on end siiani õigustanud. ”Oleme Nordic Aviation Group’i asutamisest saati olnud kõikides oma prognoosides pigem konservatiivsed ja püüdnud arvestada väga erinevate majandusteguritega. Täna on põhjust rahuloluks, kuna oleme suutnud saavutada enamat, kui kaks aastat tagasi ja isegi selle aasta algul plaane tehes eeldasime”, lausus Tamm.

Nordica kaubamärgi all tegutsev Nordic Aviation Group äriplaan on selle asutamisest peale ette näinud lennumahtude kasvatamist välisturgudel, kuna koduturu suurus ei ole tänapäeva lennundusäri kontekstis piisav jätkusuutlikuks äritegevuseks. Hetkel pakutakse 4 oma lennukiga allhanketeenuseid LOT Polish Airlines’ile, 4 lennukiga SAS-ile ja lisaks 1 lennukiga lennuteenuseid Hollandi ja Rootsi omavalitsustele. 2018. aastal planeerib Nordica mõõdukat kasvu nii koduturul kui eksportteenuste osas, samuti soovitakse soetada täiendav varulennuk, kuna teenuse stabiilsuse tagamine on kindalt fookuses ka edaspidi. Sellega seoses kavandatakse järgmise aasta jooksul 3 – 4 täiendava lennuki kasutusele võtmist.

”Nordica on kasvanud 2017 aastal paljude näitajate osas üle kahe korra. Tunnistan, et selline järsk muutus ja pingeline lennugraafik seoses Eesti eesistumisega EL-i nõukogus on mõjutanud paaril viimasel kuul ka meie teenuse kvaliteeti. Leian, et iga hilinenud või ära jäänud lend on liiast, kuid tean, et lennunduses ei pääse sellest lõplikult ükski ettevõte. Kliendid ootavad meilt stabiilset ning kvaliteetset teenust ning sinna suuname oma järgmise tegevusaasta fookuse. Selle aasta kasv on olnud vajalik meie jätkusuutlikkuse kindlustamiseks”, lisas Tamm.