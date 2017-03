Sellest saarest oled sa kindlasti mööda sõitnud. Nüüd on võimalik see ära osta

Otse Helsingi sadamasse sissesõiduteel, kiviviske kaugusel kesklinnast on müüa tilluke saar koos ajaloolise lootsimajaga. Haruldase asukohaga kinnisvara ostuks tuleb varuda ka vastav summa - vähemalt miljon eurot.

Ehitusettevõtjale Mika Norrlingile kuuluv Katajanokanluoto saar on tulnud müüki mehe maksuvõlgade tõttu. Norrling rääkis Soome rahvusringhäälingule Yle, et ei tahaks üldse saart müüa. Kuid tasumist ootab 1,1 miljoni eurone võlg maksuametile.

Helsingi linnal on saare suhtes eelisostuõigus. Linn on kümmekond aastat tagasi ka juba üritanud saart Norrlingilt kompensatsiooni vastu võõrandada, kuid Norrling võitis selle vaidluse ja säilitas saare.

Saarel asub 140 aastat tagasi tüüpprojekti järgi püstitatud ja viis aastat tagasi renoveeritud 51 ruutmeetrit suur lootsimajake, kuur ja välikäimla. Yle kirjutab, et maja on siiski mahukas hoolimata vähestest ruutmeetritest ning on praegu üks väheseid sellesarnaseid. Betoonist kai äärde saab randuda suuremategi laevadega.

Varem paiknes saarel ka kaks ladu laevade kütteks tarvitatud kivisöe hoidmiseks. Ka nüüd on põhimõtteliselt võimalik ehitada saarele veel kaks maja, kuid kehtivat ehitusluba ei ole.

Konkreetset müügihinda pole kinnisvarabüroo Kasslin LKV saarele pannud, kuid büroo juht Mira Kasslin ütles Yle-le, et läbirääkimiste alustamiseks on algtase miljon eurot. Soomes on eilsest müüki tulnud Katajanokanluoto tekitanud meedias furoori, kuid seni pole büroo Yle teatel veel ühtki pakkumist saanud.