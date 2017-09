Sellist omanikku tahaks iga töötaja: kolleegide kurvad lood panid mehe tegutsema

2013. aastal alustas mees nimega Chieh Huang firmaga Boxed, mis tegeleb e-kaubanduse valdkonnas. Mees on USA ajakirjanduses silma paistnud aga hoopis sellega, kuidas ta oma alluvatele erinevaid boonuseid pakub, kirjutavad mitmed meediakanalid.

Ettevõttes töötab üle 200 inimese. Huangi lahkus sai alguse 2015. aastal, kui ta otsustas hakata maksma kinni oma töötajate laste kolledži õppetasusid. 2016. aastal hakkas ta maksma kuni 20 000 dollarit töötajate pulmade eest. See kõik on loomulikult toonud firmale ja mehele endale kaasa väga suurt ja positiivset tähelepanu. Samas on see ka näide selle kohta, kui väga peavad ettevõtted talentide saamise ja nende hoidmise tõttu vaeva nägema.

Huang sai sellest kiiresti aru. Tema esimene firma oli mängutootja Astro Ape. Seal sai ta aru, et kui tema töötajad ühel päeval uksest välja astuks ja tagasi ei tuleks, siis ükskõik kui edukas su firma on, oleks see koheselt kadunud. Ta mõistis, et ta on sama edukas kui inimesed, kes koos temaga töötavad.

Järgmine firma oli tal Boxed, mille abil saavad inimesed osta hulgi ja odavalt neile vajalikke tarbeid. Seda rakenduse kaudu ja neile tuuakse kaup ka koju. Eriti sobib see noortele, kes ei viitsi odavpoodides käia. Lisaks on palju neid, kel ei ole transporti, et endale suuri koguseid igapäevaasju osta. 2016. aastal oli Boxed'i müügitulu 100 miljonit dollarit, mis oli kaks korda enam kui aasta varem.

Kurvad lood

Loe veel

2015. aastal oma firma Atlanta jaotuskeskust külastades saigi mees idee hakata toetama töötajate laste kolledžiõpinguid. Ta nägi, et vaid kahel töötajal oli auto. Teised kasutasid ühistransporti. Kõndisid pikki vahemaid, et tööle jõuda. Ta soovis probleemi lahendada. Ta oleks võinud kõigile auto osta, aga ta soovis teha midagi kestvamat. Et inimestele jääks aga raha rohkem kätte. Ta leidis, et lahendus peitub hariduses. Huang annab oma palgast osa MTÜle, mis siis omakorda maksab töötajate laste hariduse eest.

Pulmade eest tasumise idee tekkis aasta hiljem. Firma New Jersey jaotuskeskuse meessoost töötaja puhkes töö ajal nutma, sest pidi töötama kahel kohal, et maksta ema raviarveid ning panna raha kõrvale pulmadeks. Ta mõistis tol päeval, et ei suuda raha kokku ajada ning murdus mentaalselt. Ta lahkus tol päeval varem. Kui Huang sellest kuulis siis oli ta üllatunud, kuna mees oli tundunud selline, keda miski ei murra. Ta helistas töötajale ja küsis, mis oli juhtunud. Ta otsustas pulma eest maksta.

Nii tekkiski neil uus komme maksta täiskohaga töötajaile pulmatasu kuni 20 000 dollarit. Pärast nende „kinkide" lisandumist on ettevõttest omal soovil lahkunud alla kümne inimese.

Immigrantide poeg

Huang on Taiwani immigrantide poeg ja tema vanemate elu ei olnud USAs sugugi lihtne. Peres kasvas ka tütar. Ka nemad pidid tegema iga natukese aja tagant poereise, et osta hulgi ja odavalt kaupa.

Samas soovisid vanemad tingimata pakkuda pojale võimalikult head haridust. Nad teadsid, et selles peitub poja eduka tuleviku võti. Ta käiski heades ülikoolides ning on tänaseks silmapaistev ärimees.

Muide, hüpe mängudetootjast wc-paberi müüjaks ei olegi nii suvaline samm. Kui Huang abiellus ja kolis perega New Yorki, hakkas ta hulgimüügiladudest puudust tundma. Ta oli nendega koos üles kasvanud. Ta sai teada, et on veel neid, kes igatsesid selliseid hulgiladusid.

Firma kasvab sellise kiirusega, et omanikul on keeruline piisavalt kiiresti töötajaid leida. Mis sest, et boonused on vahvad.