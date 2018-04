Selveri teenindaja maksimaalne võimalik brutopalk oli 1000 eurot kuus

2017. aastal oli Selveri teenindaja keskmine bruto töötasu 775 eurot ja maksimaalne võimalik palgatase kuni 1000 eurot kuus, kommenteeris Selveri juhataja Kristi Lomp.

„Selveris on paindlik palgasüsteem, mis võimaldab suurema panuse ja vastutuse võtmise eest enam palka maksta seega on kõigil töötajatel võimalus lisaks tavapalgale juurde teeninda ka tulemustasu, mida makstakse kaupluste töötajatele heade tulemuste eest,“ rääkis ta. „Kokkuvõtvalt võime öelda, et Selveris on tööjõu voolavus viimasel kolmel aastal olnud pigem langustrendis ja hindame seda voolavust kaubandussektoris tavapäraseks. Viimasel aastal liigub meie tööjõud enamasti seoses meie enda uute kaupluste avamisega. Meie uutesse kauplustese liigub alati teatud osa töötajaid olemasolevatest kauplustest. Töötajad saavad töökoha kodule lähemale või astuvad sammukese ametiredelil ülespoole.”

“Meile on oluline töötajate heaolu ja seetõttu oleme panustanud ja panustame ka edaspidi nii palgafondi kasvatamisse kui töötingimuste ja tööprotsesside parendamisse. 2017. aastal tõstsime palgafondi 10 protsendi ulatuses ja käesoleval aastal teeme seda veel 7-8 protsendi ulatuses. Meie andmete järgi on Maximas palgad turu keskmisel tasemel,” kommenteeris Maxima Eesti tegevjuht Vygintas Šapokas.

Postimees kirjutas, et Maxima poodides oli 2016. aastal keskmine brutotöötasu 692,56 eurot, Selveris 765,90 eurot, ABC Supermarketsites 807,82 eurot, Rimi Eesti Foodis 811,42 eurot, Prisma Peremarketsites 911,26 eurot ja OG Elektras ehk Grossi toidupoodides 917,40 eurot. Ehk suurima ja väikseima keskmise brutotasu vahe oli veerand.

“Postimehes nähtuv graafik ei tugine korrektsele kalkulatsioonile,” jätkas Šaposkas. “Nimelt on arvutustes arvestamata jäänud tulumaksuvaba miinimum ja sotsiaalmaksu soodustus. Infoks, Postimehe graafikus nähtuvad arvud on kalkuleeritud tuginedes EMTA 2017 IV kvartali tasutud tööjõumaksude andmetele, mis on jagatud töötajate arvuga. Selline arvutuskäik ei presenteeri aga keskmist töötasu.”