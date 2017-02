Sepp: kohalikud inimesed võiks ise kah oma kodupoodide nimel pingutada

Foto: Tanel Meos

Hommikul ääremaade poemurest lugedes mõtlesin, et kui COOPi kauplused on nn rahvakauplused, et siis võiks ju kohalikud inimesed ise ikka ka pingutada, et nende pood alles jääks ja see ei peaks küll "kogu riigi mure" olema, kirjutas Evenyn Sepp oma Facebooki postituses,