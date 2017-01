Kaks aastat tagasi omanikku vahetanud rõivakauplustekett Seppälä on Soomes tegevuse kokkutõmbamise lainel: kunagisest saja kauplusega ketist on järel 91 poodi, millest 14 läheb samuti lähiajal sulgemisele.

Soome õhtuleht Iltalehti kirjutas, et Seppälä on alustanud 14 kaupluse sulgemiseks ja 55 inimese koondamiseks ametiühinguga läbirääkimisi.

Kaupluseketi 2015. aasta alul Stockmannilt ostnud Eveliina Melentjeffi sõnul on nendes kohtades kaupluseruumide rendilepingud lõppemas. Ta rääkis ajalehele, et ettevõte otsib aktiivselt uusi ruume ning valmistub selleks juhuks, kui neid sobiva hinnaga ei leita.

"Mul on raske sellest aru saada, kuidas saavad lepingud 14 kohas ühekorraga lõppeda," ütles Iltalehtile ametiühingu esindaja Mia Suominen. Tema sõnul on Seppälä kauplustevõrku juba viimasel kahel aastal saneeritud, nii et see peaks olema nüüd korras.

Melentejeffi sõnul kavatseb Seppälä avada sel aastal 12 uut poodi, mullu avati kümme. Siiski on kodulehe andmetel kunagisel üle saja poega ketil Soomes praegu 91 kauplust.

Eestis on kauplusi kodulehe andmeil 18. Kas praegune reorganiseerimine ka Eesti poode puudutab, ettevõte teatanud ei ole.

Soomes annab Seppälä tööd üle viiesajale, Eestis sajale inimesele.

Viimase Stockmanni omanduses oldud aastaga sai Seppälä Soomes 90 miljoni euro suuruse käibe juures 30 miljonit kahjumit. Toona lõpetas Seppälä ka tegevuse Venemaal, Leedus ja Lätis, jättes alles vaid Soome ja Eesti ketid.

2015. aasta alguses Seppälät üle võttes sulges Melentjeff 41 kahjumlikumat müügikohta ja koondas üle 200 inimese.