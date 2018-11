SERIAALI PANK ARVUSTUS | Kolmas osa on seni parim. Mis toimus panganduses tegelikult?

Huvitav vahepala oli see kui diileritele öeldi, kas te ikka saate aru, et te võimaldate praegu krooni ründamist. Saate te aru, et krooni rünnatakse? Pole stabiilset krooni, pole majandust, pole riiki. Et kroon on ohus, see diilereid ei huvitanud – see on ainukordne teenimisvõimalus, tühja sellest kas kroon säilib või mitte. Nemad nõudsid tehingulimiite juurde, et teenida suuremat kasumit, kuid panna ka kroon veel suurema surve alla.

Kui Eestis tegutsenud pangad poleks võimaldanud teha krooniforwardeid, poleks spekulandid saanud lihtsalt krooni rünnata. Kolmekuuliste DEMEEK forwardite vormis laenati Eesti kroone välja 20% intressitasemega, mis oli pangale nagu muinasjutuline teenimisvõimalus eeldusel, et kroon ei kuku. Intressitõus on valuutakomiteesüsteemis palaviku kerkimine ehk loomulik sisseehitatud kaitsemehhanism.

Kui intress oleks kerkinud väljakannatamatult kõrgele, tekkinuks oht, et valitsus võib panna krooni kursi vabaks laskmise ja devalveerimise Riigikogus kinniste uste taga erakorralise punktina kolmele koheselt üksteisele järgnevale lugemisele ja kui asi tehtud, oleks rahvast tagantjärgi informeeritud.

Rahval oli väga tugev usk krooni ja sellesse, et valitsus ja riigikogu ei muuda krooni kurssi kunagi. Õnneks ei muutnudki, kuid miks pidid seda uskuma võibolla esimest korda Eestist kuulnud mõni aasta Londonis pangas või riskifondi kauplemislauas olnud tegelased? Siinmaal aga nämmutati mantrat, et kellele see devalveerimine peaks kasulik olema? Eesti majandus impordib tootmissisendid, et siis eksportida. Seega devalveerimine ei annaks eksportööstusele tulu. Seda ei tunnistatud, et alati ei peagi keegi kasu saama. Sündmused võivad lihtsalt juhtuda. Maavärinad toimuvad pingete kasvades. Miks nad toimuvad? Kes nendest kasu saavad?

Samuti nagu 1997-1998 tekkis Eesti krooni vastu ka 2008. aastal spekuleerimistuhin. Tookord andis ettekääne valitsus, kes ei tunnistanud majanduse olukorra kiiret halvenemist ning riik ei kärpinud varakult kulusid, mistõttu tuli seda hiljem palju valusamalt teha. Etevõtjate tulud kahanesid, mistõttu nad hakkasid kuludega tegelema. Ka riigi tulud kuivasid kokku, kuid siis lihtsalt passiti lootes vist Messiase saabumist. Korrast ära riigirahandus ja valuutakomiteesüsteem ei käi kokku.

Tagasi filmi juurde. Pisuke läks järgmisel hommikul vara panka ja hakkas enne teiste diilerite saabumist helistama teistesse Eesti pankadesse ja katma eelmisel päeval tehtud kuue kuu DEMEEK kuuekuulise forwardi viga, püüdes sama tehingut saada teistest Eesti pankadest. Tundus, et see ka õnnestus.

Tegelikult ikka teati üsna kohe ka teistes pankades, et krooni rünnatakse, sest välispangad püüdsid ka läbi teiste pankade teha sama tehingut mis Hansapanga kaudu. Aga las see olla, see pole dokumentaalfilm.

Üksuse riskijuht, kes lihtsalt eelmisel päeval arvuti taga positsioonilimiitide jälgimise asemel tolknes diilerite juures, jõudis järgmisel päeval Pisukese veale jälile.

Teine pangadusega seotud filmiosa läbiv joon oli Kodupank, kus püüti rääkida Hoiupanga lugu.

Umbes samal ajal (tegelikult aastal 1993) Kodupangas (Hoiupangas) oli Mati (Olari Taali) esimene tööpäev. See Hoiupanga olustik Taali pankade saabudes oli väga hästi edasi antud. Nõukogude süsteemi hoiukassade olustiku oli kõikjal. Nõukogude aegne mööbel, neli telefoni juhi laual kuigi tol ajal olid juba kaasaegsed lauatelefonid kus piisanuks ühest telefonist. Kapiukse avanedes sealt väljapudenenud kehtetud nõukogude rublade pakid... Äkki läheb kunagi vaja..

Miljöö lagi oli lõunasöögi serveerimine pangajuhi kabinetis, nagu tegemist oleks mingi nõukogude ministeeriumi ja ministriga. Ümberkorralduste aeg oli tulemas. Sümbolistlikult oli hästi tabatud seinale loomatopiste paigaldamine, on ju Taali jahimehekirg teada. Siis veel see ajast ja arust kardinate akende eest mahakiskumine, mis andis märku, et uus aeg on saabumas – tuleb hoiukassasse sisse lasta pangandusetuuled.

Hoiukassade probleeme iseloomustas juhtide jutuajamise käigus selgunud arvud kui palju tuleks Kodupangas töötajaid koondada. Panga palgal olid isegi tuletõrjujad. Rääkimata sellest, et hoiuraamatu aeg oli läbi, raamatupidajaid oli üle, sest pangandust sai automatiseerida arvutite abil.

Taali teeneks tuleb pidada Hoiupanga kaasaajastamist, kuid kahjuks ka hilisemat võimuihalust pangas olulise aktsiaosaluse saamise vormis vahendeid valimata ja rikkaks saamise kihk Hoiupanga Töötajate AS ja Daiwa afääri näol viis panga kindla sundabieluni Hansapangaga. Filmis oligi jutt sellest, kuidas Mati rääkis pangajuhtidele, et ostame Hoiupanga aktsiad aktsiapakkumisel ning panga börsile minekust. See toimus aastatel 1996-1997.