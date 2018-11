Seriaali „Pank” intriigid toimuvad Hiinas päriselt

11. novembri õhtul 1997 kogunesid Eesti Panka keskpanga tippjuhid ja pankade juhid. Kui seriaalis „Pank” oli seal peale keskpankurite vaid Nordbanki (Hansapanga) ja Kodupanga (Hoiupanga) juhid, siis tegelikult oli esindatud rohkem pankasid.

Neli Eesti suuremat panka teatasid börsile omavahelisest kokkuleppest, et börsilanguse tõttu ei sunni nad oma kliente müüma väärtpaberite tagatisel võetud laenude alusvarana panditud aktsiaid. Viiest suurpangast keeldus üksnes Hansapank leppega ühinemast. Hoiupank, Forekspank, Tallinna Pank ja Ühispank põhjendasid kokkulepet asjaoluga, et hoolimata aktsiahindade suurest langusest Tallinna börsil ei ole enamiku börsiettevõtete majandusseis ja majandusnäitajad halvenenud. Midagi taolist on täna toimumas Hiinas.