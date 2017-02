„Õiguskantsleri seisukoht, et sotsiaalmaksu langetamisest loobumine ei olnud põhiseadusega vastuolus, on valitsuse jaoks oluline kinnitus, et saame valitsusliidu leppe ellu viia," kommenteeris rahandusminister Sven Sester õiguskantsleri pöördumist. Selle peale aga, et Ülle Madise ennaktempos aktsiisitõusud põhiseadusvastaseks nimetas, leidis Sester, et "tegemist on küllaltki vastuolulise ja juriidiliselt nüansirohke teemaga". Sester oli aga rahandusminister ka ajal, kui otsustati sotsiaalmaksulangetamine kui aktsiisitõusude ette paika panemise, mida mõlemat nüüd ministrina maha teeb.

„Õiguskantsleri seisukoht, et sotsiaalmaksu langetamisest loobumine ei olnud põhiseadusega vastuolus, on valitsuse jaoks oluline kinnitus, et saame valitsusliidu leppe ellu viia. Õiguskantsler rõhutas, et uuel valitsuskoalitsioonil peab olema õigus ja võimalus teha uusi otsuseid. Tulumaksureform, mis suurendab jõuliselt madala ja keskmise sissetulekuga inimeste maksuvaba tulu, on Eesti tööturule ja majandusele palju kasulikum sotsiaalmaksumäära marginaalsest langetamisest," kommenteeris Sven Sester.

"Lahja alkohol on Eestis olnud maksustatud suhteliselt madalamalt kui kange alkohol ning maksumäära tõstmine vähendab seda erisust. Ka õiguskantsler tõi välja, et alkohol on Eestis üks suurimaid tervisekahju põhjustajaid. Vastuolu ei näe ta siin mitte selles, mida valitsus on teha soovinud, vaid selle tegemise viisis ehk peamiselt selles, kas riik saab teha muudatusi seadusega paika pandud aktsiisitõusudes. Samas juhib õiguskantsler tähelepanu, et selline ette paika panemine ise pole hea praktika. Tegemist on seega küllaltki vastuolulise ja juriidiliselt nüansirohke teemaga. Me analüüsime õiguskantsleri argumente ning sõltub riigikogu otsusest, kas see küsimus jõuab riigikohtusse."

Õiguskantsler Ülle Madise tegi täna avalduse, et valitsuse kavandatud alkoholiaktsiisi tõstmine ennaktempos aastatel 2017 ja 2018 on põhiseadusevastane ning samas leidis, et sotsiaalmaksu langetamise tühistamises ta vastuolu ei näe.