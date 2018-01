Sester: Esimese seadusandliku sammuga riigi ettevõtete börsile viimiseks on alustatud

Täna lõpetati „Transpordi arengukava 2014-2020 arengukava muutmine" otsuse eelnõu esimene lugemine.

Majanduskomisjoni esimees Sven Sester ütles, et sellega on esimene seadusandlik samm riigi omandis ettevõtete börsile viimiseks tehtud.

„Riik peaks ettevõtlusesse võimalikult vähe sekkuma. Erakapital ja -teadmised aitavad kaasa riigi osalusega ettevõtte läbipaistvale juhtimisele ja arendamisele. Seepärast astusime täna esimese sammu Tallinna sadama börsile viimiseks," rääkis IRLi fraktsiooni liige Sester.

„IRL on alati toetanud riigi omandis olevate ettevõtete börsile viimist. On mõistlik kasutada ära ettevõtjate pädevust ja erakapitali kaasamist, et riigile olulised ettevõtted saaksid tulevikus maksimaalselt efektiivselt tegutseda," lisas Sester.