"65 miljonit eurot on see raha, mida vähendasime ressursi- ja keskkonnatasude näol põlevkivisektorile pooleteise aasta jooksul ehk eelmise aasta keskpaigast tänavu aasta lõpuni," ütles rahandusminister Sven Sester E&Y läbiviidud põlevkivi tasustamisuuringu esitlusel.

"Teistpidi võiks öelda, et tänu sellele 65 miljonile suure tõenäosusega säilitasime palju töökohti. Praegu on läinud põlevkivisektori ettevõtete olukord maailmaturu hinna teatud tõusust paremaks, aga fakt on see, et oma otsusega andsime ettevõtetele kindlust, tekkis nende finantseerijatel rohkem kindlust," rääkis Sester.

Valitsus langetas eelmise aasta juulist põlevkivisektori ettevõtetele ressursi- ja keskkonnatasusid, sidudes tasud maailmaturu hindadega, säilitades ressursitasu laekumise vaid omavalitsuste eelarvesse.

Värske E&Y analüüs soovitab aga põlevkivisektori elushoidmiseks jätkata sama skeemi kasutamist ka edaspidi, kuid nendib, et madalate või isegi keskpäraste hindade puhul peab põlevkivisektori hääbumise edasilükkamiseks lisaks omanikutasu vähendamisele mõtlema ka muude maksude ja tasude (tööjõumaksud, aktsiisid ja saastetasud) vähendamisele.

Uuringu kokkuvõttega saab tutvuda SIIN.