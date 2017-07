Sester raporteerib töövõitudest: loe endise rahandusministri hinnangut oma kahe tööaasta saavutustele

Ametist lahkunud rahandusminister Sven Sester avaldas oma blogis hinnangu enda kahe viimase aasta tööle, mis on valdavalt positiivse tonaalsusega. Sester kiidab muuhulgas riigifirmade juhtimise parandamist ja haldusreformi lõpusirgele viimist.

"Lubasime valimistel maksureformiga vähendada tööjõu maksukoormust ja kasvatada inimeste sissetulekuid. Esimese sammuna said 2017. aastal ligi 80 tuhat töötajat 29 miljoni euro suuruse tulumaksutagastuse. Alates 2018. aastast asendub maksutagastus diferentseeritud maksuvaba tuluga. Uues süsteemis on maksuvaba tulu 500 eurot kõigil, kelle sissetulek on alla 1200 euro kuus ja sealt edasi hakkab maksuvaba tulu sujuvalt vähenema," toob Sester välja.

Maksukoormuse languse tõttu kasvab Sesteri sõnul inimeste kättesaadav tulu kuni 768 eurot aastas töötava pereliikme kohta. "See on maksimaalselt ligi 14% suurune sissetuleku kasv. Muudatuse tulemusena kasvab valdava enamuse inimeste sissetulek," märgib eksminister.

Sanuti on Sesteri meelest korda tehtud riigifirmade juhtimine. "Erasektori suurte börsifirmade eeskujul valib riigi äriühingute nõukogu liikmed nimetamiskomitee, kus ülekaalus on erasektori tippjuhid. Riigikogu liikmed enam nõukogudes ei osale. Suuremad riigi äriühingud hakkavad täitma börsiettevõtete info avalikustamise reegleid. Ettevalmistamisel on kahe suure riigi äriühingu börsile viimine," märgib minister.

"IRLi nõudmisel juba eelmisse koalitsioonileppesse kirjutatud jõuline haldusreform saab tehtud. Seisin valitsuses selle eest, et uued omavalitsused saaksid enda täita ülesanded, mis neile kõige enam sobivad ja ka nende täitmiseks vajaliku tulubaasi," kiidab Sester oma samme.

