Rahandusminister Sven Sesteri sõnul on riigifirmade nõukogu liikmete kinnitamisel viimane sõna ministril ehk ettevõtte üldkoosolekul, kuid minister ise ei saa ühtki kandidaati nimetada.

Sester selgitas valitsuse pressikonverentsil, et juhul, kui ükski nimetamiskomitee välja pakutud kandidaat ei ole ministeeriumile sobiv, on ministril õigus nende kinnitamisest oma otsust põhjendades keelduda.

Seejärel peab nimetamiskomitee välja pakkuma uued kandidaadid.

Sesteri sõnul on nimetamiskomiteel nõuandev roll, kuid sellega kaasnevalt on komitee ka heas mõttes filter, et valida välja ettevõtte jaoks parimad kandidaadid nõukokku.

Sesteri kinnitusel ei näe edaspidi riigifirmade nõukogudes riigikogu liikmeid.

Valitsus toetas täna riigi osalusega äriühingute nőukogude liikmete nimetamiseks komisjoni ehk nimetamiskomitee moodustamist. Komiteed hakkab juhtima Erkki Raasuke.

Komisjon alustab rahanduministeeriumi teatel tööd lähiajal. Sellesse kuuluvad veel kaks kantslerit, üks rahandus- ja teine sellest ministeeriumist, mille haldusalas ettevõte on ning Gunnar Okk, Sven Pertens ja David James O’Brock-Kaljuvee.

Nimetamiskomitee hakkab tegelema 31 riigi osalusega äriühingu nõukogu liikmetega, keda on kokku ligi 150.