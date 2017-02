Rahandusministeerium tahab keelata riigiettevõtetel spordi ja kultuuri toetamise, lubades spordirahva rahustamiseks samal ajal eelarvesse pool miljonit eurot sporditoetusi lisada.

„Valitsusliidu leppe sõnastus lähtub sellest, et riik rahastab kultuuri ja sporti ulatuslikult riigieelarvest. On otstarbekas, et riigipoolne rahastus neile valdkondadele otsustatakse läbipaistvalt ja samade reeglite alusel, mitte ei sõltu riigi äriühingu nõukogu suvast, kellele üksikute taotluste menetlemine on kõrvaline lisaülesanne,” ütles rahandusminister Sven Sester.



Uue valitsusliidu leppes sisaldub plaan keelata riigiettevõtetel põhitegevusega mitte seotud tegevuste toetamine ehk lubada neil toetada ainult oma valdkonna teadus- ja arendustegevust.