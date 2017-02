Rahandusminister Sven Sester kavatseb riigiettevõtetes korruptsiooniohu kahandamiseks juurutada suuremates riigifirmades nn börsireeglid.

Selle plaani tahab rahandusministeerium üheskoos riigiettevõtete toetuste keelamise kavaga veebruaris teistele ministeeriumitele tutvumiseks saata. Riigikokku jõuab plaan lähikuudel.

Plaani alus on ministeeriumi veendumus, et Eestis sätestab äriühingute avalikustatava teabe kohta kõrgeimad nõuded ja parimad praktikad Nasdaq Tallinna börsi reglement. Nüüd on sarnasele reglemendile kavas allutada riigifirmad, kuid mitte kõik.

Börsireeglitele peavad nagunii hakkama lähiaastatel alluma börsil noteeritavad riigi äriühingud, kuid peale nende peavad muutuma avalikumaks teised suured riigifirmad. „Oluline on hõlmata riigiettevõtted, mille suurus ja tegevusulatus viitavad vajadusele suurema läbipaistvuse järele,” ütles rahandusminister Sven Sester.

Tema sõnul ei pruugi börsireeglite täiemahuline rakendamine otstarbekas olla. „Kuid suuremate riigi osalusega äriühingute tegevuse läbipaistvuse suurendamiseks raamistikku luues juhindume börsi info avalikustamise reeglitest,” sõnas ta.

Konkreetseid nimesid või teisi kriteeriume, mille järgi börsireeglitele vastama hakkavad ettevõtted välja valitakse, Sester veel ei avaldanud.

Sester loodab börsireeglitest ja ka uutest riigifirmade nõukogude ametissenimetamise reeglitest abi, et ennetada riigifirmades korruptsiooni. „Ühegi lisareegli, -kohustuse ega -karistuse kehtestamine ei ole imerohi korruptsiooni ega mõne muu kuriteo vastu. Kindlasti on need meetmed kuritegude esinemise tõenäosust vähendavad,” lausus ta.