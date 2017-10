Sester tahab Tallinna linnaettevõtteid likvideerida: "Kas olete kuulnud Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutusest?"

Tallinna Linnatranspordi nõukogus on seitse liiget, kõik keskerakondlased. Linnale kuulub viis erinevat meditsiinilist asutust, mille nõukogudes on kokku 23 inimest, neist 22 on Keskerakonna liikmed. Kas Tallinnas on endiselt nii, et parteipilet annab teadmised ja ameti, küsib riigikogu liige ja majanduskomisjoni esimees Sven Sester (IRL).

Rahandusministrina viisin ma riigis ellu riigi äriühingute nõukogude depolitiseerimise. Soovisime juhtimisse tuua parimat eraettevõtluse praktikat ning täna toimib uus nõukogu liikmete nimetamise kord, kus usaldatakse spetsialiste, Eesti ettevõtjaid ja ettevõtlikke inimesi.

Tallinna linnavalitsus on aga ehitanud riiki riigis, kus kehtivad omad seadused ja normid. Mõtlev inimene saab aru, et selliselt tegutsemine ei taga teenustele parimat kvaliteeti ega ole kuluefektiivne. Linnavalitsus ei pea olema igas ettevõttes omanik ja ise pakkuma kõiki linnas vajaminevaid teenuseid. Meil on palju tublisid inimesi ning pikaaegse kogemusega ettevõtteid, kes pakuvad teenuseid kordades kvaliteetsemalt ning kellel on oluliselt rohkem motivatsiooni areneda ja arendada.

Ei ole tarvidust, et Tallinna Linnatransport, Tallinna Soojus, Tallinna Linnahall, Termarki Autopark, Tallinna Tööstuspargid, Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus või Tallinna Hambapolikliinik peaksid kuuluma linnale. Miks peaks?

Nõukogudes vaid keskerakondlased

Näiteks Tallinna Linnatranspordi nõukogus on seitse liiget. Kui paljud neist on keskerakondlased? Õige, seitse! Keskerakondlastest juhatuse esimees Enno Tamm ja juhatuse liige Leonid Mihhailov vaid kinnistavad mõtteviisi, et parteipilet annab teadmised ja ameti.

Linnale kuulub veel viis erinevat meditsiinilist asutust, mille nõukogudes on kokku 23 inimest, kes kõik saavad linnalt palka. Neist 22 on Keskerakonna liikmed. Mul on ausalt öeldes sportlik huvi teada saada, kuidas üks mitteparteilane nende vahele ära eksis?

Täna kuulub linnale kokku üheksa äriühingut ja 11 sihtasutust. Teiste seas on Tallinnas organisatsioon Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutus, kus on kaks töötajat ja viis nõukogu liiget. Sihtasutus sai tänavu linnaeelarvest kokku 124 000 eurot. On linnakodanikud sellisest sihtasutusest kuulnud? Millega see tegeleb?

Mõistlik on koondada kõik linnale kuuluvad meditsiiniasutused ühise juhtimise alla, millega paraneb info liikumine asutuste vahel ning nõukogu liikmete tasudest ja sünergiaga kokku hoitava summa saab suunata hoopis ravijärjekordade vähendamisse.

Ei vaja ka TTV-d, linnapoodi ega munitsipaalpanka

Linnaettevõtete nõukogusid kärpides ja asendades parteilased spetsialistidega hoiame kokku maksumaksja raha ning tagame jätkusuutlikuma arengu, kus ideed ja sihid ei vahetu iga nelja aasta järel. See aitab tõhusa ravimina korruptsiooni vastu võitlemisel.

Ilmselgelt kuulub linnale liiga palju äriühinguid. Üks võimalus ebaefektiivsuse ja poliitilise korruptsiooni lõpetamiseks on anda ettevõtted kas osaliselt või täielikult erakätesse. Ka Tallinna Televisioon, linnapood ja munitsipaalpank on asutused, mida me ei vaja ja mille võiks kiiremas korras sulgeda - nad on juba raisanud kümneid miljoneid eurosid ja rikuvad turul loomulikku konkurentsi.