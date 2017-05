Sester umbusaldamist ei karda: opositsioon ei leia fookust, lihtsalt tõmblevad

Rahandusminister Sven Sester ei karda tema suhtes plaanitavat umbusaldushääletust, tema kinnitusel toetab teda IRLi eestseisus eesotsas Helir-Valdor Seederiga.

Pärast tänast IRL eestseisuse kogunemist antud intervjuus kinnitas Sester, et seal tema "personaalküsimust" ei arutatud. Varasemalt on oma toetust Sesterile väljendanud ka peaminister Jüri Ratas.

"Opositsioon oleks võinud täpselt samasisulise umbusaldusavalduse anda sisse üks päev pärast koalitsiooni moodustamist novembris," ütles Sester Ärilehele. Tema sõnul on koalitsiooni maksumuudatuste plaanid sellest ajast alates muutunud vaid "paindlikumaks".

Pärast Helir-Valdor Seederi saamist IRLi esimeheks otsustas koalitsioon loobuda plaanitud panditulumaksust, ülevaatamisele lähevad ka abikaasade ühisdeklaratsioonid, pakendiaktsiis ning magustatud jookide maksustamine. Läbirääkimised eelarve katteallikate üle peaksid lõpu leidma kolmapäeval.

"Opositsioon muidugi teeb seda, mis on nende ülesanne, aga mul on tunne, et nad ei leia nagu fookust ja veidi tõmblevad," märkis rahandusminister vastuseks küsimusele, kas ta näeb enda umbusaldamist jätkuna sellele eelnenud Mihhail Korbi tagasiastumisele.

Sesteri sõnul on ta ellu viinud koalitsioonileppes kokku lepitud poliitikat, probleem tekiks tema sõnul hoopis siis, kui ta ministrina seda ei teeks.

Täna kogunenud Reformierakonna, Vabaerakonna ja EKRE fraktsioonide juhid otsustasid alustada allkirjade kogumist IRLi kuuluva rahandusministri Sven Sesteri umbusaldamiseks.

„Peaministri valikud valitsusjuhina ja Keskerakonnas toimuv oleks piisav alus ka peaministrile umbusalduse esitamiseks, ent hetke suurim probleem on siiski Eesti riigi võlgadesse viimine, uued maksud ja ettevõtluskeskkonna lõhkumine. Seetõttu otsustasime alustada allkirjade kogumist rahandusministri umbusaldusavaldusele,“ ütles reformierakonna esimees Hanno Pevkur.

Millal umbusaldusavaldus üle antakse, selgub lähiajal.