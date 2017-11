Sesteri vastus Forselile: Ettevõtluskontod tulevad. Ootame esimest panka, kes teenusega turule tuleb

Eile avaldas Ärileht mikroettevõtja Marje Forseli arvamusloo (loe siit), kus ta kritiseeris Sven Sesterit, et ta ei ole täitnud ettevõtjate ees oma lubadust luua väikeettevõtjate elu hõlbustamiseks ettevõtluskonto. Sven Sester vastab Forselile ja lubab, et konto tuleb.

Ettevõtluskonto on väikeettevõtjate jaoks oodatud lihtsustus. Ettevõtluskontode avamiseks võimaluse andev seadus võeti vastu juba juunis, kuid tõsi on see, et kontosid saab avama hakata siis, kui esimene pank selle teenusega turule tuleb. Ka mina hoian pöialt, et see juhtuks võimalikult pea.

Ettevõtluskonto on ettevõtlustulu maksustamise erikord, mille puhul toimub maksukohustuse täitmine lihtsustatud viisil. See tähendab, et ettevõtluskontole laekuvatest summadest peetakse maks automaatselt kinni. Tegemist saab olema bürokraatiavaba tegutsemisvormiga - maksumaksjal ei ole kohustust pidada raamatupidamisarvestust ega esitada maksudeklaratsioone. Sobiv lahendus võiks see eelkõige olla neile, kes müüvad omatehtud kaupu või osutavad teenuseid.

Ettevõtluskonto on mõeldud toimima selliselt, et seda kasutada sooviv maksumaksja avab pangas ettevõtluskonto, millele laekuvad tema tulud. Laekunud summadest broneerib pank automaatselt 20% maksukohustuse katteks ja kannab selle järgmisel kuul Maksu- ja Tolliametile. Tasutud ettevõtlustulu maksuga saab täidetud tulumaksu, sotsiaalmaksu ja kohustusliku kogumispensioni makse kohustus.

Eelnevast nähtuvalt on ettevõtluskontode kasutuselevõtuks tarvilik, et mõni pank hakkaks seda tüüpi kontosid avama. Tavalisest arvelduskontost erineva maksurežiimiga on näiteks ka investeerimiskontod, mille riik seadustas ja mida pangad juba aastaid pakuvad. Õiguslikud võimalused ettevõtluskontode pakkumiseks on loodud - ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse võttis Riigikogu vastu selle aasta 19.juunil ja selle järgi on võimalik ettevõtluskontosid pakkuma hakata alates 2018. aasta 1. jaanuarist. Iga uue teenuse pakkumine nõuab aga arendustööd ning pankadel on ilmselt praegu ka arvestatav koormus erinevate finantsregulatsioonide täitmisega seoses.

Võimalus uue teenuse pakkumiseks on igal juhul loodud ja esimene, kes selle turule toob, saab ka ettevõtluskonto avamisest huvitatud kliendid. Loodan, et see motiveerib ettevalmistusi kiirendama.